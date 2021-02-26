«Химки» проиграли «Милану»

«Милан» на своем паркете переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:74). Для российской команды это 17-й подряд проигрыш в турнире. Она идет на последнем месте в таблице.

В другой встрече «Бавария» выиграла у «Маккаби» (72:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Химки» (Россия) — 84:74 (29:26, 27:17, 14:13, 14:18)

«Бавария» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 72:70 (18:21, 19:17, 14:20, 21:12)