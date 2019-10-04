Майк Джеймс: «Работаешь над собой, своей игрой, а потом однажды просыпаешься в России»

Американский новичок ЦСКА Майк Джеймс дал интервью «СЭ» в котором рассказал о начале своего пути в баскетболе.

— Утепляться вы не привыкли, ведь выросли в солнечном штате Орегон. Как начали играть в баскетбол на улицах Портленда?

— Если честно, я переиграл почти во все игры. Когда ты маленький, вместе с друзьями занимаешься любым спортом — футболом, баскетболом, бейсболом. Тебе без разницы. Просто продолжаешь играть и растешь, но однажды понимаешь, что-то одно получается лучше, чем другое. Никогда не думал, что стану профессиональным баскетболистом. Максимум — что поступлю в колледж со спортивной стипендией. Из этого вдруг вышло: «Ну ладно, попробую играть профессионально» а потом: «Может, я хорош в этом и могу зарабатывать своей игрой». Никогда не знаешь, до чего сможешь дорасти. Меня до сих пор удивляет происходящее со мной.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Когда растешь, следишь за великими игроками, но тогда это больше похоже на сказку, которая сбывается одна на миллион. В моем топе были Аллен Айверсон, Трейси МакГрейди, Майкл Джордан. Смотришь на них и даже не задумываешься, что когда-нибудь станешь хотя бы наполовину так же хорош, как они. Просто работаешь над собой, своей игрой, а потом однажды просыпаешься в России. Как-то так (улыбается). (Евгений Белоусов)

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