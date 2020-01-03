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Майк Джеймс — о поражении ЦСКА от «Пао»: «Я плохо бросал, а в концовке мы неудачно действовали в защите»

22:53

Защитник ЦСКА Майк Джеймс подвел итоги матча с «Панатинаикосом» (102:106 ОТ) в Евролиге.

Мы недостаточно хорошо действовали в защите, — заявил Джеймс. — Позволяли соперникам делать все, что они захотят. Так или иначе, мы все же вели в счете в концовке, но не смогли довести дело до победы. Я выполнил несколько неудачных бросков. Игра перешла в овертайм, «Панатинаикос» промахивался со штрафных. Мы не смогли воспользоваться этим в атаке и продолжали неудачно действовать в защите. В конце пытались сделать всё, что в наших силах, но этого было недостаточно. (Евгений Белоусов)

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