Защитник ЦСКА Майк Джеймс подвел итоги матча с «Панатинаикосом» (102:106 ОТ) в Евролиге.

Мы недостаточно хорошо действовали в защите, — заявил Джеймс. — Позволяли соперникам делать все, что они захотят. Так или иначе, мы все же вели в счете в концовке, но не смогли довести дело до победы. Я выполнил несколько неудачных бросков. Игра перешла в овертайм, «Панатинаикос» промахивался со штрафных. Мы не смогли воспользоваться этим в атаке и продолжали неудачно действовать в защите. В конце пытались сделать всё, что в наших силах, но этого было недостаточно. (Евгений Белоусов)