Матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» — «Реал» может не состояться, сообщает Eurohoops.

Как пишет источник, встреча находится под угрозой из-за эпидемии коронавируса на севере Италии. Встреча должна состояться 3 марта в Милане, однако нет уверенности в том, что она пройдет по расписанию. «Реал» еще не принял решения о том, лететь ли на выездную встречу и ждет разрешения или запрета от Евролиги. В заявлении самой лиги говорится, что ее руководство поддерживает контакт со всеми клубами и активно мониторит ситуацию, но все еще не приняло окончательного решения относительно матчей в Италии.

Ранее из-за эпидемии были отменены все игры в трех дивизионах мужского чемпионата Италии, а также в двух дивизионах женского.