Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Мальцев сравнил матч против «Олимпиакоса» с тренировкой

01:42

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Олимпиакоса» (75:82) отметил, что гордится командой. Также он добавил, что рад отсутствию новых травм.

«Горжусь ребятами, отрезками мы показывали очень хороший баскетбол как в нападении, так и в защите. На сегодняшний день для нас это как лучшая тренировка, потому что мы не успеваем полноценно тренироваться в том плотном режиме, какой нас сейчас ждет в Единой лиге ВТБ. Слава богу, для нас все закончилось без дополнительных травм. Ребята показали себя очень достойно и реализовали на площадке многое из того, что мы готовили накануне матча. Продолжаем работать, ждем возвращения в строй травмированных, а также ребят из молодежной команды», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2021/april/911/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд