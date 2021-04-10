Мальцев сравнил матч против «Олимпиакоса» с тренировкой

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Олимпиакоса» (75:82) отметил, что гордится командой. Также он добавил, что рад отсутствию новых травм.

«Горжусь ребятами, отрезками мы показывали очень хороший баскетбол как в нападении, так и в защите. На сегодняшний день для нас это как лучшая тренировка, потому что мы не успеваем полноценно тренироваться в том плотном режиме, какой нас сейчас ждет в Единой лиге ВТБ. Слава богу, для нас все закончилось без дополнительных травм. Ребята показали себя очень достойно и реализовали на площадке многое из того, что мы готовили накануне матча. Продолжаем работать, ждем возвращения в строй травмированных, а также ребят из молодежной команды», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.