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Центровой «Баварии» Рейнольдс стал главной трансферной целью ЦСКА

14:43
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Центровой «Баварии» Джален Рейнольдс может продолжить карьеру в России, сообщает Encestando.

По данным источника, ЦСКА заинтересован в приобретении 28-летнего американца, который в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов. Ранее российский клуб согласовал переход защитника «Жальгириса» Марюса Григониса.

В первом раунде плей-офф Евролиги ЦСКА, занявший 2-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Фенербахче».

Дополнительная информация:

https://encestando.es/el-real-madrid-con-henry-y-poirier-el-cska-con-grigonis-animan-ya-el-mercado-melli-y-bjelica-dos-que-pueden-regresar-desde-la-nba/

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