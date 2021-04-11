Центровой «Баварии» Рейнольдс стал главной трансферной целью ЦСКА
14:43
Центровой «Баварии» Джален Рейнольдс может продолжить карьеру в России, сообщает Encestando.
По данным источника, ЦСКА заинтересован в приобретении 28-летнего американца, который в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов. Ранее российский клуб согласовал переход защитника «Жальгириса» Марюса Григониса.
В первом раунде плей-офф Евролиги ЦСКА, занявший 2-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Фенербахче».
Дополнительная информация:
https://encestando.es/el-real-madrid-con-henry-y-poirier-el-cska-con-grigonis-animan-ya-el-mercado-melli-y-bjelica-dos-que-pueden-regresar-desde-la-nba/
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