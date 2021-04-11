Центровой «Баварии» Рейнольдс стал главной трансферной целью ЦСКА

Центровой «Баварии» Джален Рейнольдс может продолжить карьеру в России, сообщает Encestando.

По данным источника, ЦСКА заинтересован в приобретении 28-летнего американца, который в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов. Ранее российский клуб согласовал переход защитника «Жальгириса» Марюса Григониса.

В первом раунде плей-офф Евролиги ЦСКА, занявший 2-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Фенербахче».