ЦСКА сыграет с «Фенербахче» в первом раунде плей-офф Евролиги

Определились 7 из 8 участников первого раунда плей-офф Евролиги. ЦСКА, занявший 2-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» встретится с «Реалом», а «Милану» будет противостоять «Бавария».

Последний участник стадии на выбывание и соперник «Барселоны» определится в понедельник. Победа над «Панатинаикосом» выведет «Зенит» в плей-офф. В противном случае каталонцы сыграют с «Валенсией».