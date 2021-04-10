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ЦСКА сыграет с «Фенербахче» в первом раунде плей-офф Евролиги

00:22
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Определились 7 из 8 участников первого раунда плей-офф Евролиги. ЦСКА, занявший 2-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» встретится с «Реалом», а «Милану» будет противостоять «Бавария».

Последний участник стадии на выбывание и соперник «Барселоны» определится в понедельник. Победа над «Панатинаикосом» выведет «Зенит» в плей-офф. В противном случае каталонцы сыграют с «Валенсией».

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