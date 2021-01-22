Мальцев прокомментировал 13-е подряд поражение «Химок» в Евролиге

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев подвел итоги матча регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса» (78:94).

«Тренеру хозяев за несколько минут до конца матча даже пришлось брать тайм-аут, так как игра могла уйти из-под их контроля. К сожалению, мы не смогли удержать свой щит и хорошо сыграть на подборе. Последним звоночком стало удаление Мони за перебор фолов, стало ясно, что «больших» игроков нам не хватает. Однако ребята отдали все, что могли. Все старались, некоторые, как Сергей Карасев, играли на уколах», — цитирует Мальцева официальный сайт подмосковного клуба.

На данный момент «Химки» на последнем месте в турнирной таблице с двумя победами.