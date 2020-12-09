Куртинайтис назвал причины поражения «Химок» от «Милана»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Милана» в Евролиге отметил, что команда сыграла медленно. По его мнению, было много проблем при игре в обороне.

— Сегодня у нас было очень много проблем с защитой один на один, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Мы постоянно были медленнее соперника на один или два шага, и игроки «Милана» нас за это наказывали. Они показали очень хороший процент попаданий из-за дуги — 68 процентов. Они контролировали ход матча с самого начала, когда мы стали проигрывать. Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, но ошибки в защите и потери в нападении лишили нас возможности выиграть.