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Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги

17:04
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Бывший игрок «Химок» Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Лэнгфорд дважды становился самым результативным игроком сезона Евролиги.

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