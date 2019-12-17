Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги

Бывший игрок «Химок» Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Лэнгфорд дважды становился самым результативным игроком сезона Евролиги.