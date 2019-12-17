Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги
17:04
Бывший игрок «Химок» Кит Лэнгфорд номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.
Лэнгфорд дважды становился самым результативным игроком сезона Евролиги.
Some of the TOP PLAYS from @keith_langford ?#EuroLeague20 pic.twitter.com/otXjXViTHm— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2019
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