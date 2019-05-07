ЦСКА и мадридский "Реал" второй год подряд сыграют в полуфинале Евролиги, но при совершенно разных обстоятельствах, считает главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.

– В прошлом сезоне ситуация была совершенно другой, – напомнил Итудис. – Мы имели в распоряжении только вернувшихся после травм и не проведших ни одного матча Де Коло и Хайнса, потеряли в последнем матче четвертьфинала Вестерманна и лишились Воронцевича почти сразу после его выхода на площадку. Так что обстоятельства очень различаются. Могу сказать, что сейчас у нас хороший настрой, хорошая командная "химия" и атмосфера в раздевалке. Научил ли нас чему-то тот полуфинал? Мы учимся каждый день. Я лично, мои помощники, игроки. Так устроен процесс развития личности. А говорить, хуже ситуация или лучше, сильнее команда или нет, не хочу. Это все лишь ярлыки, которые развешивают другие. Все покажет игра.



Напомним, что "Финал четырех" Евролиги с 17 по 19 мая примет испанская Витория. (Антон Бабошин)