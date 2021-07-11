Источник: «Зенит» заплатил 700 тысяч евро за участие в Евролиге
Прошло заседание акционеров Евролиги, на котором президент лиги Жорди Бертомеу заявил, что «Зенит» заплатил 700 тысяч евро за право участвовать в турнире, утверждает SDNA.
Напомним, что российский клуб в прошлом сезоне дебютировал в главном европейском турнире.
Напомним, что ранее Бартомеу предположил, что Россия примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в обозримом будущем. Но конкретную дату и место проведения еще предстоит выбрать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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