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Источник: «Зенит» заплатил 700 тысяч евро за участие в Евролиге

23:15
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Прошло заседание акционеров Евролиги, на котором президент лиги Жорди Бертомеу заявил, что «Зенит» заплатил 700 тысяч евро за право участвовать в турнире, утверждает SDNA.

Напомним, что российский клуб в прошлом сезоне дебютировал в главном европейском турнире.

Напомним, что ранее Бартомеу предположил, что Россия примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в обозримом будущем. Но конкретную дату и место проведения еще предстоит выбрать.

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Иван Шитик все материалы автора

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