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Холлинз назвал сильнейших защитников Евролиги

05:12
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Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз в интервью «Известиям» назвал сильнейших защитников Евролиги.

— Кого бы вы назвали лучшим игроком в Евролиге среди баскетболистов задней линии?

— Это очень сложный выбор. В Евролиге выступает много топ-игроков, особенно защитников. Если выделить пару фамилий, то могу назвать Шейна Ларкина и Факундо Кампаццо.

— У Ларкина был шанс заиграть в НБА. Как думаете, Кампаццо получит такую возможность?

— Ему вполне по силам закрепиться в одной из команд НБА. Он очень сильно прибавил в последних двух сезонах, показывает фантастический баскетбол.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/949082/timur-ganeev/silneishie-zashchitniki-evroligi-kampatctco-i-larkin

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