Холлинз надеется, что «Зенит» станет претендентом на плей-офф Евролиги

Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал выступления в сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за коронавируса. У питерской команды 8 побед в 28 матчах.

— Я думаю, все могут согласиться с тем, что мы хотели бы выиграть больше в сезоне-2019/20, — цитируют Холлинза «Известия». -Однако поражения — это часть баскетбола. Не всегда все процессы работают так, как вы это изначально планируете. Я наслаждался сезоном, и это был замечательный опыт, который позволил мне расти как личности.

— Какая игра в сезоне была самой запоминающейся?

— Вероятно, это две победы в овертайме над «Олимпиакосом» и «Жальгирисом». Это были отличные матчи в нашем исполнении, как в защите, так и в нападении. Я очень хорошо помню выездную игру c лидерами сезона — «Анадолу». Тогда у меня многое получалось на площадке, но в концовке мы все-таки уступили. Так что тот матч я вряд ли могу занести в свой актив.

Надеюсь, что в сезоне-2019/20 «Зенит» будет выигрывать гораздо чаще и станет претендентом в борьбе за место в плей-офф. У нас очень опытный тренер Хавьер Паскуаль, мы достаточно сыгрались между собой и понимаем, что способны на большее.