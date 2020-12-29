«Химки» потерпели девятое поражение подряд в Евролиге, уступив «Олимпиакосу»
21:49
«Химки» дома проиграли «Олимпиакосу» (88:105) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий греческой команды Костас Слукас (25 очков). В составе подмосковного клуба 22 балла на счету Алексея Шведа.
Для «Химок» это поражение стало девятым подряд в Евролиге. 8 января российская команда сыграет с «Жальгирисом» на выезде.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:105 (23:26, 27:25, 14:27, 24:27)
29 декабря. Мытищи. «Арена Мытищи».
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