«Химки» одолели «Реал» в матче Евролиги
21:51
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Реал». Подмосковный клуб смог одолеть соперника из Испании со счетом 102:94.
«Химки» прервали свою серию из поражений в еврокубках, которая насчитывала четыре матча.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач, 15 баллов на счету Девина Букера. У «Реала» 20 очков набрал экс-форвард «Химок» Джордан Микки.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Реал» (Испания) — 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25)
16 января. Мытищи. «Арена Мытищи».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/