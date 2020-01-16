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«Химки» одолели «Реал» в матче Евролиги

21:51
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В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Реал». Подмосковный клуб смог одолеть соперника из Испании со счетом 102:94.

«Химки» прервали свою серию из поражений в еврокубках, которая насчитывала четыре матча.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач, 15 баллов на счету Девина Букера. У «Реала» 20 очков набрал экс-форвард «Химок» Джордан Микки.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Реал» (Испания) — 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25)

16 января. Мытищи. «Арена Мытищи».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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