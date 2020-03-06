«Химки» обыграли «Фенербахче» в Евролиге и обошли турок в таблице

«Химки» взяли верх над «Фенербахче» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковная команда обошла соперника в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 23 очка. Бывший баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло в составе «Фенербахче» отметился 11 очками.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)

Х: Швед (23), Букер (15), Жеребко (15), Робинсон (10).

Ф: Мухаммед (13), Де Коло (11), Уильямс (11), Ловернь (10).