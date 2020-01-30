«Химки» и ЦСКА почтили память Коби Брайанта перед матчем Евролиги

Перед матчем регулярного чемпионата Евролиги игроки «Химок» и ЦСКА почтили память бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, трагически погибшего в США.

Представители «Химок» на разминку вышли в черных футболках с фамилией Брайанта и перевернутой восьмеркой, которая образует знак бесконечности. Баскетболисты ЦСКА также вышли в черных футболках с 24-м номером. Брайант на протяжении карьеры выступал под восьмым и 24-м номером.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.