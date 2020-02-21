Хавьер Паскуаль: «Зениту» понадобится еще 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму"

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:83) отметил, что впереди много работы. Это была первая игра под руководством испанского специалиста.

— Я счастлив быть сегодня здесь с вами. Мы контролировали большую часть матча, играли неплохо на протяжении плюс-минус 30 минут игрового времени, но в последней четверти совершили пять потерь, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — На эту четверть мы вышли с плохим настроем, да и физическое состояние нужно улучшать. В последней четверти «Альба» просто убегала в быстрые отрывы, а мы не бежали за соперниками так, как должны были. Не смогли остановить их нападение. Думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели упорной работы, чтобы прийти в форму как физически, так и психологически.