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Хавьер Паскуаль: «Зенит» для меня новый вызов, который я принимаю с благодарностью"

15:53
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему он согласился возглавить команду.

— Для меня это новый вызов, который я принимаю с благодарностью, — цитируют Паскуаля «Известия». — Спасибо руководству клуба за такое решение. Сменить тренера по ходу сезона — всегда смелый шаг, но он также подчеркивает серьезность намерений.

47-летний испанец дебютирует в «Зените» 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/977091/timur-ganeev/ia-ne-volshebnik-no-uznavaemyi-stil-u-zenita-tochno-poiavitsia

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