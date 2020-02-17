Хавьер Паскуаль: «Зенит» для меня новый вызов, который я принимаю с благодарностью"
15:53
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему он согласился возглавить команду.
— Для меня это новый вызов, который я принимаю с благодарностью, — цитируют Паскуаля «Известия». — Спасибо руководству клуба за такое решение. Сменить тренера по ходу сезона — всегда смелый шаг, но он также подчеркивает серьезность намерений.
47-летний испанец дебютирует в «Зените» 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/977091/timur-ganeev/ia-ne-volshebnik-no-uznavaemyi-stil-u-zenita-tochno-poiavitsia