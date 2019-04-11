Евролигу просят убрать рекламные стикеры с паркета из-за их травмоопасности

Профсоюз игроков Евролиги обратился к руководству турнира с просьбой оценить опасность рекламных наклеек на паркете. Этот вопрос был поднят на заседании совета акционеров Евролиги. Утверждается, что получают травмы, поскальзываясь на стикерах.

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис также считает, что стикеры нужно убрать.

– Я много лет подряд обращаю внимание Евролиги на этот момент, – цитируют специалиста "Известия". – Раньше клеились одноразовые стикеры. Они потоньше, из другого материала, но после каждого матча их надо снимать, а на следующую игру делать новые. Сейчас же используют многоразовые наклейки. На мой взгляд, 80 процентов повреждений происходит именно после того, как игроки поскальзываются на них. Тренеры и сами баскетболисты много говорят об этом, но нас никто не слушает. Я за то, чтобы их сняли вообще или вернулись к одноразовым стикерам. Да, это дороже. Но когда клуб платит баскетболисту большие деньги, а потом теряет его из-за технических проблем – это крайне глупо.

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