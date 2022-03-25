Евролига оштрафовала «Олимпиакос» за поведение болельщиков в матче с «Панатинаикосом»

Греческий «Олимпиакос» оштрафован за поведение болельщиков в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (101:73).

Как сообщает Eurohoops, сумма штрафа составила 36,5 тысячи евро. Во время матча 30-го тура зрители бросали петарды, использовали лазеры и выкрикивали оскорбления.

В случае повторения инцидентов «Олимпиакос» может остаться с пустыми трибунами в матче плей-офф Евролиги.

«Олимпиакос» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги и впервые с 2018 года обеспечил себе выход в плей-офф.