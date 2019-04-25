Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Басконией" в третьем матче 1/8 финала Евролиги (84:77) отметил, что игра получилась плотной. Также он добавил, что команде помогли резервисты.

- Поздравляю команду с победой и выступлением, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - У нас есть постоянство в вере в собственные силы, в то, что каждый привносит в коллектив. Уверен, именно это повлияло на результат. Игра получилась очень плотной. Поначалу мы захватили довольно большое для плей-офф, для такой серии, для такого зала лидерство. Они повели в четвертой четверти, но мы тут же ответили, идеально разыграв комбинацию выноса из-за лицевой, и Нандо попал трехочковый. Очень помогли резервисты. Например, Джоэл, который вышел на площадку последним. Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу. "Баскония" заслуживает большое уважение за игру. Нас ожидает еще один сложнейший матч.