Димитрис Итудис: "Теодосич не готов на сто процентов, но у него огромное желание помочь ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что защитник команды Милош Теодосич не в оптимальной форме перед "Финалом четырех" Евролиги. В полуфинале турнира армейцы сыграют 19 мая с "Олимпиакосом".

– Милош не играл в плей-офф Единой лиги ВТБ, но теперь он вновь приступил к тренировкам. Пусть он не готов на 100 процентов, но у него есть огромное желание, стремление помочь команде, – цитирует ТАСС Итудиса. – У нашей команды были взлеты и падения по ходу сезона, но мы смогли вновь попасть в "Финал четырех". Это огромный успех менеджмента клуба. Мы сделаем все, чтобы сохранить трофей, который выиграли в прошлом году, у себя.

Новый формат Евролиги стал очень интересным, нам понравилось, к тому же, все клубы играют со всеми сильнейшими, это хорошо для европейского баскетбола. Но "Финал четырех" – это другая история, тут все зависит от одной игры, победить может каждый. Несмотря на прошлые успехи, нужно жить настоящим. О том, что случилось в прошлом году, мы сейчас не вспоминаем.