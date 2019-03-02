Димитрис Итудис: "ЦСКА обыграл на выезде еще один великий клуб"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Олимпиакосом"​ в матче регулярного чемпионата Евролиги (97:81) отметил, что команда проявила характер. По его словам, армейцы сдержали одного из самых жестких соперников.

– Хотел бы поздравить команду с победой и качественной игрой. Мы очевидно были лучшей командой, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Мы доминировали, особенно во второй половине, когда мы многое изменили в нашем подходе, настрое в защите. Факт в том, что мы удержали "Олимпиакос" в двух заключительных четвертях, и наша продуктивность была иной после того, как мы пропустили 50 очков в первой половине, это подтолкнуло нас к тому, чтобы добиться перелома. Понятно, что игра – это не только защита, надо показывать уровень в нападении. И, если вы посмотрите статистику, мы совершили всего четыре потери, из которых две были нарушением правила трех секунд, одна – фол в нападении, еще одна – нарушение правила зоны. Учитывая, что мы встречались на выезде с одной из самых жестких команд, которая часто играет смены и заставляет идти в неудобную сторону, это говорит о нашем характере. Мы были нежадными, двигали мяч. Иногда мяч влетал в кольцо на последних секундах атак, но это были максимально удобные броски. Мы старались находить лучшие решения, и это здорово. Мы обыграли на выезде еще один великий клуб, сильного соперника.