ЦСКА проиграл на выезде «Барселоне»
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ЦСКА уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:76). Самым результативным игроком стал защитник каталонцев Брэндон Дэвис — 18 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
Олимпиакос" (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 67:68 (18:23, 19:11, 21:13, 9:21)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Альба» (Германия) — 80:73 (19:29, 30:12, 18:17, 13:15)
«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 65:63 (18:17, 19:16, 13:14, 15:16)
«Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 76:66 (24:14, 17:19, 14:15, 21:18)
Б: Дэвис (18), Миротич (17), Абринес (13).
Ц: Шенгелия (15), Джеймс (13), Хэкетт (11).
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