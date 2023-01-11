«Реал» разгромил «Црвену Звезду», «Монако» победил «Олимпиакос»

«Реал» разгромил «Црвену Звезду» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:59.

Самым результативным игроком встречи стал форвард мадридцев Джанан Муса, который набрал 19 очков.

В параллельном матче «Монако» победил «Олимпиакос» — 64:60. Монегаски идут на втором месте с 12 победами и 6 поражениями, уступая лидирующему «Реалу» по дополнительным показателям.

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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 59:79 (16:25, 18:13, 17:19, 8:22)

Ц: Неманья (18), Петрусев (17). Добрич (11)

Р: Муса (19), Таварес (17 + 12 подборов), Корнели (12)

«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 64:60 (8:20, 23:14, 15:8, 18:18)

Мон: Джеймс (19), Диалло (16), Макунду (9)

О: Питерс (12), Слукас (10), Фалль (9)

«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 83:63 (20:12, 25:21, 15:18, 23:12)

А: Ло (17), Смит (16), Ламмерс (12)

Мил: Луваву-Кабарро (16), Дэвис (13), Бэрон (9)

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 92:79 (34:24, 18:20, 23:16, 17:19)

Бав: Уинстон (16), Рубит (13), Вейлер-Бабб (12)

Бас: Ховард (21), Дэн (13), Гидрайтис, Костелло (оба — 10)

«Виртус Б» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 77:87 (13:24, 23:16, 24:20, 17:27)

В: Теодосич (21), Оджелей (11), Жайте (9)

Ж: Браздейкис, Смитс (оба — 17), Улановас (15)