«Милан», «Фенербахче» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге

Завершились три матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Црвена Звезда» уступила «Милану» (57:63). «Фенербахче» победил АСВЕЛ (85:76). «Маккаби» на выезде переиграл «Жальгирис» (98:74).

«Милан» после этой победы занимает третье место в турнирной таблице.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 57:63 (8:7, 15:19, 21:24, 13:13)

«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 85:76 (29:23, 18:18, 17:22, 21:13)

«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 78:94 (19:21, 28:26, 13:17, 18:30)