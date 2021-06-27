Владелец «Панатинаикоса» назвал главу Евролиги Бертомеу вором и клоуном
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что глава Евролиги Жорди Бертомеу крадет деньги у спортсменов.
Яннакопулос добавил, что у него есть доказательства, которые скоро будут обнародованы.
«Бертомеу и его организация воруют у нас. Скоро об этом узнают, будут представлены соответствующие доказательства. Это всего лишь вопрос времени. Бертомеу крадет деньги из наших карманов. Это человек, который идет против «Панатинаикоса». Я ликовал, когда полномочия этого клоуна были сокращены», — приводит Mundo Deportivo слова Яннакопулосаю
11 июня 11 клубов-акционеров Евролиги единогласно проголосовали за отстранение 62-летнего Бертомеу от оперативного руководства лигой, которой он управлял с 2000 года. Клубы с лицензией А теперь будут более активно участвовать в принятии решений.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/20210625/410220000854/giannakopoulos-carga-contra-la-euroliga-bertomeu-y-su-empresa-estan-robando.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю