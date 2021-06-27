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Владелец «Панатинаикоса» назвал главу Евролиги Бертомеу вором и клоуном

18:51
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Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что глава Евролиги Жорди Бертомеу крадет деньги у спортсменов.

Яннакопулос добавил, что у него есть доказательства, которые скоро будут обнародованы.

«Бертомеу и его организация воруют у нас. Скоро об этом узнают, будут представлены соответствующие доказательства. Это всего лишь вопрос времени. Бертомеу крадет деньги из наших карманов. Это человек, который идет против «Панатинаикоса». Я ликовал, когда полномочия этого клоуна были сокращены», — приводит Mundo Deportivo слова Яннакопулосаю

11 июня 11 клубов-акционеров Евролиги единогласно проголосовали за отстранение 62-летнего Бертомеу от оперативного руководства лигой, которой он управлял с 2000 года. Клубы с лицензией А теперь будут более активно участвовать в принятии решений.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/20210625/410220000854/giannakopoulos-carga-contra-la-euroliga-bertomeu-y-su-empresa-estan-robando.html

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