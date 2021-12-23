Браун: «УНИКС сам отдал игру в руки «Барселоне» в четвертой четверти»
Форвард УНИКСа Джон Браун прокомментировал поражение от «Барселоны» (109:111 ОТ) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы просто отдали им игру в четвертой четверти... Поддались давлению и выпали из ритма. Попытались дать отпор, но этого уже оказалось недостаточно, к сожалению», — приводит официальный сайт казанцев слова Брауна.
В начале четвертой четверти матча УНИКС обыгрывал «Барселону» с разницей в 20 очков, однако российская команда упустила преимущество и проиграла в овертайме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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