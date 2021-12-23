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Браун: «УНИКС сам отдал игру в руки «Барселоне» в четвертой четверти»

Форвард УНИКСа Браун раскритиковал команду за игру в концовке матча Евролиги с «Барселоной»
12:26
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Форвард УНИКСа Джон Браун прокомментировал поражение от «Барселоны» (109:111 ОТ) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы просто отдали им игру в четвертой четверти... Поддались давлению и выпали из ритма. Попытались дать отпор, но этого уже оказалось недостаточно, к сожалению», — приводит официальный сайт казанцев слова Брауна.

В начале четвертой четверти матча УНИКС обыгрывал «Барселону» с разницей в 20 очков, однако российская команда упустила преимущество и проиграла в овертайме.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=barcelona

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Иван Торопцев все материалы автора
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