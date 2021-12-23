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Перасович — о поражении от «Барселоны» в овертайме: «Победа была почти в руках УНИКСа»

Тренер УНИКСа Перасович прокомментировал поражение от «Барселоны» в овертайме в матче Евролиги
09:37
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Барселоны» (109:111 ОТ) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Победа была почти в наших руках, однако в последней четверти соперник забил нам 37 очков, среди которых много сложных бросков и шрафных. Сложно выиграть, если вам забивают 37 очков. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть этот матч, но не справились с концовкой», — приводит официальный сайт казанцев слова Перасовича.

В начале четвертой четверти матча УНИКС обыгрывал «Барселону» с разницей в 20 очков, однако российская команда упустила преимущество и проиграла в овертайме.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=barcelona

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Иван Торопцев все материалы автора
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