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Курбанов рассказал, что ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с «Реалом»

13:48
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что команда находится в хорошем настроении перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».

«Мы в хорошем настроении, последний матч придал оптимизма. На нашем состоянии немного сказывается большое число выездных матчей в этом месяце, физически приходится трудно. Но мы через это проходили, знаем, как справляться. Готовимся в обычном режиме, ведь «Реал» есть «Реал», помним об этом, сосредотачиваемся на игре против команды, которая нам будет противостоять», — приводит пресс-служба армейцев слова Курбанова.

Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 23 декабря. Начало встречи — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-23-real-madrid-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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