Курбанов рассказал, что ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с «Реалом»
Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что команда находится в хорошем настроении перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».
«Мы в хорошем настроении, последний матч придал оптимизма. На нашем состоянии немного сказывается большое число выездных матчей в этом месяце, физически приходится трудно. Но мы через это проходили, знаем, как справляться. Готовимся в обычном режиме, ведь «Реал» есть «Реал», помним об этом, сосредотачиваемся на игре против команды, которая нам будет противостоять», — приводит пресс-служба армейцев слова Курбанова.
Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 23 декабря. Начало встречи — в 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-23-real-madrid-cska-news-preview/
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