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«Зенит» проиграл пятый матч подряд в Евролиге, уступив «Баварии»

21:46
Остин Холлинз (слева) и Грег Монро. Фото БК «Зенит»
Остин Холлинз (слева) и Грег Монро. Фото БК «Зенит»
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«Зенит» дома проиграл «Баварии» (68:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком у «Баварии» стал центровой Грег Монро — 26 очков. У «Зенита» — Остин Холлинс (18 очков).

Для команды Хавьера Паскуаля это поражение стало пятым подряд в Евролиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)

27 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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