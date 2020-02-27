«Зенит» проиграл пятый матч подряд в Евролиге, уступив «Баварии»

«Зенит» дома проиграл «Баварии» (68:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком у «Баварии» стал центровой Грег Монро — 26 очков. У «Зенита» — Остин Холлинс (18 очков).

Для команды Хавьера Паскуаля это поражение стало пятым подряд в Евролиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)

27 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».