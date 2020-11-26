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«Химки» уступили «Альбе» в Евролиге

26 ноября 2020, 23:48
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«Альба» победила «Химки» (100:80) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. В другом матче дня «Олимпиакос» уступил «Басконии» (76:90).

В составе немецкого клуба самым результативным стал Нильс Геффей — 22 очка. У российской команды с 20-ю очками лучшим снайпером стал Юнас Йеребко.

С двумя победами в десяти матчах «Химки» занимают 17-е место в турнирной таблице. «Альба» на 14-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Химки» (Россия) — 100:80 (20:24, 30:20, 27:18, 23:18)

«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 76:90 (15:23, 16:24, 27:20, 18:23)

26 ноября.

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