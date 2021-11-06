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«Реал» обыграл «Баварию», «Баскония» проиграла «Маккаби»

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«Бавария» проиграла «Реалу» (76:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В другой встрече «Баскония» потерпела поражение от «Маккаби» (69:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 76:80 (13:13, 19:30, 26:17, 18:20)

«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 69:87 (14:21, 21:23, 19:19, 15:24)

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Евгений Козинов все материалы автора
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