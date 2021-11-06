«Реал» обыграл «Баварию», «Баскония» проиграла «Маккаби»
«Бавария» проиграла «Реалу» (76:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В другой встрече «Баскония» потерпела поражение от «Маккаби» (69:87).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 76:80 (13:13, 19:30, 26:17, 18:20)
«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 69:87 (14:21, 21:23, 19:19, 15:24)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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