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Защитник УНИКСа Смит признан самым ценным игроком Еврокубка-2020/21

12:37
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Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт турнира.

В 20 матчах нынешнего розыгрыша турнира 34-летний американец набирает в среднем 17,1 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи за игру, реализуя 47,9 процента трехочковых за матч.

УНИКС вышел в финальную серию Еврокубка, где сыграет с «Монако». Первый матч серии состоится 27 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.eurocupbasketball.com/eurocup/news/i/bgyv4nwfh7od9pcj/2020-21-7days-eurocup-mvp-jamar-smith-unics-kazan

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