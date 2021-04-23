Защитник УНИКСа Смит признан самым ценным игроком Еврокубка-2020/21
12:37
Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт турнира.
В 20 матчах нынешнего розыгрыша турнира 34-летний американец набирает в среднем 17,1 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи за игру, реализуя 47,9 процента трехочковых за матч.
.@Jamar_Smith309 is the goat this season ??— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 23, 2021
The @unicsbasket guard has been chosen MVP of the 2020-21 #7DAYSEuroCup season ?
Congratulations!#RoadToGreatness pic.twitter.com/tEmog1aPLk
УНИКС вышел в финальную серию Еврокубка, где сыграет с «Монако». Первый матч серии состоится 27 апреля, начало — в 19.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.eurocupbasketball.com/eurocup/news/i/bgyv4nwfh7od9pcj/2020-21-7days-eurocup-mvp-jamar-smith-unics-kazan
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