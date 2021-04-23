Защитник УНИКСа Смит признан самым ценным игроком Еврокубка-2020/21

Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт турнира.

В 20 матчах нынешнего розыгрыша турнира 34-летний американец набирает в среднем 17,1 очка, 2,6 подбора и 3,5 передачи за игру, реализуя 47,9 процента трехочковых за матч.

УНИКС вышел в финальную серию Еврокубка, где сыграет с «Монако». Первый матч серии состоится 27 апреля, начало — в 19.30 (мск).