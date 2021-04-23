«Парма» уступила «Ирони» в «Финале четырех» Кубка Европы ФИБА
17:01
«Парма» в полуфинале Кубка Европы ФИБА 23 апреля уступила израильскому «Ирони» — 80:81.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник изральского клуба Уэйн Шелден, в активе которого 21 очко и 3 подбора.
Во втором полуфинале турнира сыграют румынский «КСМ» и польский «Острув».
Кубок Европы ФИБА
Полуфинал
«Парма» — «Ирони» — 80:81 (21:28, 29:18, 15:22, 15:13).
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