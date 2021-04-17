«Виртус» получит 3-летнюю лицензию Еврокубка
14:10
«Виртус» из Болоньи станет одной из команд, которая получит 3-летнюю лицензию на участие в Еврокубке, сообщает Sportnado.
Итальянский клуб участвовал в собрании 13 клубов Еврокубка, на котором обсуждался новый формат турнира и введение лицензий.
«Виртус» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, после чего провел два сезона в Еврокубке. В нынешнем розыгрыше клуб дошел до полуфинала, где уступил УНИКСу.
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