«Виртус» получит 3-летнюю лицензию Еврокубка

«Виртус» из Болоньи станет одной из команд, которая получит 3-летнюю лицензию на участие в Еврокубке, сообщает Sportnado.

Итальянский клуб участвовал в собрании 13 клубов Еврокубка, на котором обсуждался новый формат турнира и введение лицензий.

«Виртус» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, после чего провел два сезона в Еврокубке. В нынешнем розыгрыше клуб дошел до полуфинала, где уступил УНИКСу.