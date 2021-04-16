УГМК стал первым финалистом женской Евролиги

УГМК 16 апреля в полуфинальном матче женской Евролиги обыграл «Фенербахче» — 88:84.

Самым результативным игроком встречи стала украинская басткетболистка турецкого клуба Алина Ягупова, набравшая 28 очков и сделавшая 8 результативных передач. В составе клуба из Екатеринбурга 27 очков в свой актив записала американка Элли Квигли.

Соперником УГМК в финале турнира станет победитель в паре «Авенида» (Испания) — «Шопрон» (Венгрия).

Евролига. Женщины

1/2 финала

«Фенербахче» (Турция) — УГМК (Россия) — 84:88 (21:22, 27:33, 13:13, 23:20)