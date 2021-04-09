УНИКС победил «Виртус» и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Европы
21:10
УНИКС и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Европы против итальянского «Виртуса» (1-1). Российский клуб победил соперника со счетом 85:81.
Первый матч в серии до двух побед закончился в пользу «Виртуса» (80:76). Решающая встреча состоится 14 апреля.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
1/2 финала
УНИКС (Россия) — «Виртус Б» (Италия) — 85:81 (18:14, 29:23, 24:24, 14:20)
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