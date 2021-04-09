УНИКС победил «Виртус» и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Европы

УНИКС и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Европы против итальянского «Виртуса» (1-1). Российский клуб победил соперника со счетом 85:81.

Первый матч в серии до двух побед закончился в пользу «Виртуса» (80:76). Решающая встреча состоится 14 апреля.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

1/2 финала

УНИКС (Россия) — «Виртус Б» (Италия) — 85:81 (18:14, 29:23, 24:24, 14:20)