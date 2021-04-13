«Финал восьми» Лиги чемпионов с 5 по 9 мая пройдет в Нижнем Новгороде

«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов с 5 по 9 мая пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Жеребьевка состоится 16 апреля, сообщает официальный сайт БК «Нижний Новгород».

О своем решении руководство ЛЧ объявило 13 апреля, через несколько дней после завершения раунда Топ-16. «Финал Восьми», а ранее «Финал Четырех», традиционно проводится в городе одного из клубов-участников решающий стадии.

Вместе с «Нижним Новгородом» за главный трофей будут бороться «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).