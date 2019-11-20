УНИКС в Казани проиграл «Нантеру» в Кубке Европы

УНИКС дома проиграл «Нантеру» (72:79) в матче группового турнира Кубка Европы. Встреча проходила в Казани.

Атакующий защитник УНИКСа Эрик Макколлум стал самым результативным в составе своей команды, набрав 17 очков и совершив 8 передач. У «Нантерра» лучшим стал Даллас Мур — 17 баллов.

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

УНИКС (Россия) — «Нантер» (Франция) — 72:79 (24:13, 12:29, 19:22, 17:15)

20 ноября. Казань. «Баскет-Холл».