«Локомотив-Кубань» обыграл «Леткабелис» в Еврокубке
«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка обыграл «Леткабелис» со счетом 85:84.
Самым результативным игроком краснодарского клуба стал Эррик Макколлум, который набрал 18 очков.
У «Леткабелиса» 22 очка набрал Панайотис Калаитцакис.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Группа A
«Леткабелис» (Литва) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 84:85 (24:23, 21:19, 19:26, 20:17)
26 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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