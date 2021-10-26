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«Локомотив-Кубань» обыграл «Леткабелис» в Еврокубке

21:20
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«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка обыграл «Леткабелис» со счетом 85:84.

Самым результативным игроком краснодарского клуба стал Эррик Макколлум, который набрал 18 очков.

У «Леткабелиса» 22 очка набрал Панайотис Калаитцакис.

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Кубок Европы. Мужчины

Группа A

«Леткабелис» (Литва) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 84:85 (24:23, 21:19, 19:26, 20:17)

26 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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