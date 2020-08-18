«Парма» узнала соперников на групповом этапе Кубка ФИБА-Европа-2020/21
16:13
В Мюнхене сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Кубка ФИБА-Европа сезона-2020/21, сообщает официальный сайт турнира. В данном еврокубке выступит один представитель России — «Парма».
Пермский клуб оказался в группе G, где одним из его соперников станет австрийский «Капфенберг», а еще один определится по итогам квалификационных матчей. Решение о дате начала нового сезона в Кубке ФИБА-Европа планируется принять 1 сентября.
?? The playing field has been set for the 2020/2021 #FIBAEuropeCup season!— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) August 18, 2020
Who's your early favorite to win it all? ?
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