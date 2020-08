«Парма» узнала соперников на групповом этапе Кубка ФИБА-Европа-2020/21

В Мюнхене сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Кубка ФИБА-Европа сезона-2020/21, сообщает официальный сайт турнира. В данном еврокубке выступит один представитель России — «Парма».

Пермский клуб оказался в группе G, где одним из его соперников станет австрийский «Капфенберг», а еще один определится по итогам квалификационных матчей. Решение о дате начала нового сезона в Кубке ФИБА-Европа планируется принять 1 сентября.

