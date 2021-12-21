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«Нижний Новгород» завершил выступление в этом сезоне Лиги чемпионов

22:32
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«Нижний Новгород» одержал победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Российский клуб на своем паркете переиграл французский «Дижон» — 93:85.

Однако команда Зорана Лукича заняла последнее место в своей группе и не смогла преодолеть барьер первого круга.

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Иван Шитик все материалы автора
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