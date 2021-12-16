«Ника» разгромила французский «Рош Венде» в Еврокубке
Сыктывкарская «Ника» разгромила французский «Рош Венде» в первом матча первого раунда плей-офф женского баскетбольного Еврокубка. Матч, прошедший в Сыктывкаре, закончился со счетом 103:74.
Самым результативным игроком в составе «Ники» стала Азурей Стивенс, набравшая 28 очков.
Ответный матч состоится во Франции 22 декабря. Чтобы пройти в следующий раунд, «Нике» достаточно не проиграть с разницей в 29 и более очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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