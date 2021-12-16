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«Ника» разгромила французский «Рош Венде» в Еврокубке

12:26

Сыктывкарская «Ника» разгромила французский «Рош Венде» в первом матча первого раунда плей-офф женского баскетбольного Еврокубка. Матч, прошедший в Сыктывкаре, закончился со счетом 103:74.

Самым результативным игроком в составе «Ники» стала Азурей Стивенс, набравшая 28 очков.

Ответный матч состоится во Франции 22 декабря. Чтобы пройти в следующий раунд, «Нике» достаточно не проиграть с разницей в 29 и более очков.

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Илья Андреев все материалы автора
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