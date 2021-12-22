«Локомотив-Кубань» переиграл «Партизан» в матче Еврокубка
«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка на своем паркете переиграл «Партизан». Российский клуб обыграл соперника из Сербии со счетом 101:94.
После 8 игр команды имеют одинаковые показатели (6 побед, 2 поражения) и делят первое место в турнирной таблице.
Баскетбол
Еврокубок. Мужчины
Группа A
«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 101:94 (22:23, 23:19, 25:23, 31:29)
22 декабря. Краснодар. «Баскет Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю