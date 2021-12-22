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«Локомотив-Кубань» переиграл «Партизан» в матче Еврокубка

21:40
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«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка на своем паркете переиграл «Партизан». Российский клуб обыграл соперника из Сербии со счетом 101:94.

После 8 игр команды имеют одинаковые показатели (6 побед, 2 поражения) и делят первое место в турнирной таблице.

Баскетбол

Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 101:94 (22:23, 23:19, 25:23, 31:29)

22 декабря. Краснодар. «Баскет Холл».

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Иван Шитик все материалы автора
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