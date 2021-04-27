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УНИКС проиграл в первом матче финала Еврокубка «Монако»

21:25
27 апреля. Монако — УНИКС — 89:87. Фото eurocupbasketball.com.
27 апреля. Монако — УНИКС — 89:87. Фото eurocupbasketball.com.
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В Монако прошел первый матч финала баскетбольного Еврокубка, в котором местная команда принимала УНИКС. Российский клубу уступил со счетом 87:89.

Второй и третий матчи (в случае необходимости) пройдут в Казани. Серия доится до двух побед. Следующая игра намечена на 30 апреля.

Казанский УНИКС в третий раз выходит в финал Еврокубка. Первый заход в 2011 году оказался успешным, казанцы победили «Бетис», затем в 2014 году уступили «Валенсии».

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«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 89:87 (23:18, 19:26, 23:20, 24:23)

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