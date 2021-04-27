УНИКС проиграл в первом матче финала Еврокубка «Монако»
21:25
В Монако прошел первый матч финала баскетбольного Еврокубка, в котором местная команда принимала УНИКС. Российский клубу уступил со счетом 87:89.
Второй и третий матчи (в случае необходимости) пройдут в Казани. Серия доится до двух побед. Следующая игра намечена на 30 апреля.
Казанский УНИКС в третий раз выходит в финал Еврокубка. Первый заход в 2011 году оказался успешным, казанцы победили «Бетис», затем в 2014 году уступили «Валенсии».
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Финал
«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 89:87 (23:18, 19:26, 23:20, 24:23)
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