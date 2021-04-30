«Монако» выиграл финальную серию Еврокубка у УНИКСа
21:13
«Монако» обыграл УНИКС во втором матче финальной серии Еврокубка — 86:83.
Монегаски выиграли финальную серию турнира со счетом 2:0. «Монако» выиграл Еврокубок впервые в истории клуба.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Финал
УНИКС (Россия) — «Монако» (Франция) — 83:86 (26:24, 21:24, 20:18, 16:20)
У: Браун (16 + 10 подборов), Теодор (15), Канаан (11)
М: Грэй (25), О'Брайен (16), Найт (14 + 12 подборов)
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