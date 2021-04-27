«Локомотив-Кубань» может получить 3-летнюю лицензию Еврокубка
16:05
В рамках новой реформы Еврокубок может выдать до 16 лицензий на три года (2021-24), утверждает BeBasket 27 апреля.
12 команд считаются главными претендентами на новые трехлетние лицензии Еврокубка.
— Три команды из Испании («Валенсия», «Уникаха», «Ховентуд»);
— Три из Италии («Виртус», «Венеция», «Тренто»);
— Две из Адриатической лиги («Партизан», «Цедевита»);
— Одна из Франции («Метрополитанс»);
— Одна из Германии («Ульм»);
— Одна из Греции («Промитей»);
— Одна из России («Локомотив-Кубань»).
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